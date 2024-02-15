Польща підняла бойову авіацію під час ракетного удару по Україні [ Редагувати ]
Польща підняла бойову авіацію під час ракетного удару російської армії по території України вранці 15 лютого.
Про це повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі у Twitter.
"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по території України", - йдеться в повідомленні.
Командування розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно мониториться.
"Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - додали у збройних силах Польщі.
Нагадаємо вранці 15 лютого, російська армія нанесла черговий ракетний удар по Україні. У багатьох регіонах постраждалі цивільні об'єкти.
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