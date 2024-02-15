Ситуація критична: третя штурмова бригада терміново перекинута в Авдіївку [ Редагувати ]
Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
Про це йдеться у повідомленні бригади в Telegram.
"Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад", - йдеться в повідомленні.
Водночас ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична, повідомили в бригаді.
"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", - сказав командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.
За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. "Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби", - йдеться в повідомленні.
Раніше Сирський зазначав, що для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви.
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