Через обстріл Львова є пошкодження кількох енергооб'єктів [ Редагувати ]
Через обстріл Львова під час масованої атаки по Україні 15 лютого пошкоджено одразу кілька об'єктів обленерго.
"Ранковий масований ворожий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів. Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію", - йдеться в повідомленні.
Також за даними відомства, у місті знеструмлено об’єкт інфраструктури.
Російські війська 15 лютого влаштували масовану атаку по Україні, використавши як дрони-камікадзе, так і ракети. У кількох містах, у тому числі у Львові лунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.
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