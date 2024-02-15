Військові не виключають, що росія може повторити ракетну атаку. У Чорному морі залишається на чергуванні носій ракет - фрегат "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона пояснила, що після нічної атаки у Чорному морі залишається на чергуванні російський фрегат "Адмірал Макаров", споряджений ракетами.

Як зазначила Гуменюк, росіяни могли випустити до половини залпу "Калібрів" з фрегата, але на ньому, ймовірно, ще залишаються ракети.

"Пам'ятаємо про те, що це не зменшує небезпеки. Тому що готові споряджені ракети на ньому є. Він (фрегат Адмірал Макаров, - ред.) на чергуванні. Абсолютно не виключена навіть повторення ракетного удару", - сказала вона.

Нагадаємо вранці 15 лютого, російська армія нанесла черговий ракетний удар по Україні. У багатьох регіонах постраждалі цивільні об'єкти.