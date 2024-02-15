У четвер, 15 лютого, полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців не ігнорувати повітряних тривог, особливо 15 лютого. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Це пов'язано з тим, що окупанти, ймовірно, захочуть помститися за втрату великого десантного корабля "Цезар Куніков", який пішов під воду 14 лютого.

Зараз у нас тривога, пов’язана зі злетом МіГ-31К. Поки що є інформація про один борт, але зрештою хотів би пояснити, що сьогодні особлива увага має бути до повітряних тривог.

За словами Ігната, очевидно, що ворог, який зазнав вчора серйозної іміджевої та військової втрати - потоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков" і знаючи росіян, як окупанти хочуть показати перш за все власному народу, як вони помстилися за втрату судна, уже, мабуть, транслюють якісь картинки сьогоднішньої атаки по Україні, що начебто вони це вже зробили.

Тому не виключені подальші ворожі дії чи провокації. Дотримуйтесь, будь ласка, попереджень та бережіть себе та своїх рідних.

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