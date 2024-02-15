Служба безпеки України (СБУ) висунула заочну підозру у справі, пов'язаній з Таїсією Повалій. Мова йде про те, що співачка висловила заклик про захоплення всієї території України. Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну рф проти України.

Напередодні повномасштабного вторгнення рф вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала кремль.

Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Увересні 2023 року Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

⁠ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

⁠ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

Оскільки зловмисниця перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.

Раніше ми писали про те, що Департамент кіберполіції зафіксував понад 3600 кіберзлочинів у 2023 році, а також провів 18 міжнародних спецоперацій у цій сфері.