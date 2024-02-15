Окупанти вдарили ракетами С-300 по Чугуєву: є жертва (відео) [ Редагувати ]
У ніч проти 15 лютого близько 00:05 окупанти вдарили ракетами по Чугуєву Харківської області. Дві ракети влучили у житловий масив. Внаслідок ударів загинула мирна жителька. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Так, загинула 67-річна жінка. Також повністю зруйновано житловий будинок, пошкоджено низку приватних домоволодінь та адміністративну будівлю.
У прокуратурі повідомили, що попередньо обстріл здійснювався ракетами С-300 із території Бєлгородської області росії.
Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством за ч. 2 ст. 438 КК України.
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