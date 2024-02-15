У рф стався вибух на оборонному заводі "Алтай" (відео) [ Редагувати ]
Ранок 15 лютого в Алтайському краї росії відзначився потужним вибухом у місцевості, де розташований оборонний завод. Про це повідомляється у російському Telegram-каналі "Сибірський експрес".
Інцидент стався у місті Бійськ. Вибух пролунав на заводі "Алтай", після чого місцеві жителі відчули ударну хвилю, а потім помітили стовп диму. Чиновники рф намагалися заспокоїти жителів.
Мер російського міста Віктор Щигрєв повідомив:
Сьогодні бійчани почули хлопок в районі промзони. Це, згідно з технологічним процесом, проводилися роботи одним із підприємств нашого міста. Приводу для занепокоєння немає.
У мережі наголошують, що вибух стався на заводі "Алтай". Він входить до структури "Роскосмосу" і перебуває під санкціями ЄС, США, України та Японії. З відкритих джерел відомо, що підприємство виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди ракетних двигунів та вибухівку для промислових цілей.
Раніше ми писали про те, що мешканці російського Іжевська (Удмуртія) повідомляли про потужний вибух.
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