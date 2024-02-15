Ранок 15 лютого в Алтайському краї росії відзначився потужним вибухом у місцевості, де розташований оборонний завод. Про це повідомляється у російському Telegram-каналі "Сибірський експрес".

Інцидент стався у місті Бійськ. Вибух пролунав на заводі "Алтай", після чого місцеві жителі відчули ударну хвилю, а потім помітили стовп диму.​ Чиновники рф намагалися заспокоїти жителів.

Мер російського міста Віктор Щигрєв повідомив:

Сьогодні бійчани почули хлопок в районі промзони. Це, згідно з технологічним процесом, проводилися роботи одним із підприємств нашого міста. Приводу для занепокоєння немає.

У мережі наголошують, що вибух стався на заводі "Алтай". Він входить до структури "Роскосмосу" і перебуває під санкціями ЄС, США, України та Японії. З відкритих джерел відомо, що підприємство виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди ракетних двигунів та вибухівку для промислових цілей.

Раніше ми писали про те, що мешканці російського Іжевська (Удмуртія) повідомляли про потужний вибух.