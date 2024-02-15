У четвер, 15 лютого, колона фур українських перевізників прибула до Ягодина на акцію протесту. Відео з місця подій показала кореспондент "Подробиць" Сніжана Сидорук.

Учасники акції зазначають, що хочуть у такий спосіб підтримати своїх колег, які через блокаду застрягли у Польщі. Відтак, не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Протест, кажуть, буде мирний і саме такою є відповідь українських перевізників на блокаду кордону польськими фермерами. На тягачах плакати "Вільний рух для обох сторін – спільна перемога!" та "Стоп блокаді на кордоні".

Нагадаємо, о восьмій ранку далекобійники виїхали з Луцька й по дорозі до них доєдналися ще десятки ваговозів. За даними організатора протесту - голови громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталія Коценко, загалом до польського кордону прибуде до пів сотні вантажівок. Наразі, така акція українських перевізників запланована на місяць - до середини березня. Якщо до тих пір ситуація на кордоні з Польщею не зміниться - протест продовжать.

Раніше ми писали про те, що українські перевізники сьогодні, 15 лютого, розпочнуть акцію протесту з українського боку неподалік пункту пропуску "Ягодин", що на Волині.