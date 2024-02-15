"ЗСУ частково відходять з Авдіївки" – СО "Таврія" [ Редагувати ]
У четвер, 15 лютого, в СО "Таврія" заявили про те, що ЗСУ частково відходять з Авдіївки.
Український журналіст та військовослужбовець Дмитро Лиховій заявив, що лінія фронту на цій ділянці дуже динамічна.
За його словами, десь спостерігається відхід на вигідніші позиції, десь віддавання позицій.
Нагадаємо, що третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
Раніше Сирський зазначав, що для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви.
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