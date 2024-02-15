"Акцент" повертається: дивіться щочетверга про найголовніші теми для України та світу [ Редагувати ]
"Акцент" повертається.
Щочетверга у вечірньому ефірі на телеканалі "Інтер" ми знову будемо говорити на теми, важливі для України та світу.
Війна, армія, енергія, безпека, гроші - всі ці аспекти стануть темою для обговорень у студії. Також будемо говорити й про допомогу партнерів та земельні питання.
Не пропустіть! "Акцент" щочетверга, о 22:15 у марафоні "Єдині новини" на телеканалі "Інтер".
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