"Акцент" повертається.

Щочетверга у вечірньому ефірі на телеканалі "Інтер" ми знову будемо говорити на теми, важливі для України та світу.

Війна, армія, енергія, безпека, гроші - всі ці аспекти стануть темою для обговорень у студії. Також будемо говорити й про допомогу партнерів та земельні питання.

Не пропустіть! "Акцент" щочетверга, о 22:15 у марафоні "Єдині новини" на телеканалі "Інтер".