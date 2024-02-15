Майже закінчився тиждень важливих перемовин щодо подальшої підтримки України. 19-тий "Рамштайн". Засідання Ради Україна-НАТО. Мюнхенська конференція. Про перші результати дивіться у випуску "Єдині головне" на телеканалі "Інтер" 15 лютого, о 20:00.

Наші кореспонденти розповідатимуть з місця подій про основні домовленості.

Окрім цього, у підсумковому випуску ви побачите, як зібрати бойовий безпілотник вдома. Та за що "дрони з кухні" критикують військовослужбовці. Зазначимо, що вже понад 10 000 українців долучилися до ініціативи зі збирання безпілотників власноруч. А міністр цифрової трансформації Федоров закликав українців приєднуватись до навчання.

Також на вас чекає ексклюзивний репортаж "Подробиць" із Північної операційної зони, де тривають роботи з укріплення кордону з Білоруссю. Моніторинг нашої ділянки проводиться цілодобово як вдень, так і вночі. Як це відбувається - детальніше у випуску о 20:00.