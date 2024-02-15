У четвер, 15 лютого, заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна показав кадри з Авдіївки. Захисники зазначають, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті. Відео було опубліковано в Telegram.

Наша Третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника - ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін.

На кадрах, які опублікував Жорін, протитанкісти Третьої штурмової після бою.

Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті.

Нагадаємо, що окупанти з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбники зайшли на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

Раніше Сирський зазначав, що для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви.