Бої пекельніші, ніж у Бахмуті: Третя штурмова показала кадри з Авдіївки (відео) [ Редагувати ]
У четвер, 15 лютого, заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна показав кадри з Авдіївки. Захисники зазначають, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті. Відео було опубліковано в Telegram.
Наша Третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника - ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін.
На кадрах, які опублікував Жорін, протитанкісти Третьої штурмової після бою.
Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті.
Нагадаємо, що окупанти з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.
Наразі загарбники зайшли на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.
Раніше Сирський зазначав, що для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви.
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