Високопосадовці Бєлгорода стверджують, що місто стало свідком удару, що призвів до трагічної загибелі п'ятьох осіб. Про це повідомили губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков, губернатор Курської області рф Роман Старовойт, Telegram-канал Astra, ТАСС, анонімні Telegram-канали.

Так, близько 12:20 у Бєлгородській області увімкнули сирену ракетної небезпеки. Над містом спрацювала ППО.

У Міноборони росії заявили про збиття 14 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 Vampire на території області.

Місцева влада стверджує, що внаслідок атаки на Бєлгород 5 людей загинули, у тому числі дитина, та 18 осіб дістали поранення. Також, за їхніми словами, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки та магазин.

Ворожі ЗМІ та влада Курської області заявляють про влучання у ТЦ в Бєлгороді. Telegram-канали публікують відео моменту прильоту.

Нагадаємо, що третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Раніше Сирський зазначав, що для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви.