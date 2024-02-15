Синоптик шокувала прогнозом погоди на 16 лютого [ Редагувати ]
Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 16 лютого. В Україні очікуються значні температурні перепади. Погода напряму буде залежати від регіону. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Ось погляньте: найближчої ночі на Луганщині очікується до -7 градусів, а завтра вдень на Закарпатті до +10....+12 градусів.
Водночас, вона додала, що така погода, скоріш, географічно-кліматичні крайнощі, ніж правило.
Детальний прогноз погоди на 16 лютого:
- найтепліше в західних областях України, максимально +7...+12 градусів;
- найхолодніше буде в східній частині, протягом дня 0...-3 градуси, хоча в ночі і до -7;
- у центральних областях - на Полтавщині та Черкащині вдень -1...+3 градуси, у Дніпрі з районами близько 0, у Кропивницькому з районами та на Вінниччині - +3...+6 градусів;
- у північних областях протягом дня від -2 ...+3 градусів;
- у південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +4...+9 градусів.
Вітер в Україні буде східного та південно-східного напрямків, помірний, на сході рвучкий. У п'ятницю буде сонячна погода у західних областях України, на решті території - хмарно.
А ось опади переважно у вигляді мокрого снігу пройдуть на Сумщині, Харківщині, Черкащині, Полтавщині. У Києві завтра буде вночі 0...+2 градуси, вдень +2...+4 градуси. Хмарно, без якихось серйозних опадів.
Нагадаємо, що 13 лютого в Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5 градусів тепла.
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