У Збройних силах Німеччини пообіцяли Сирському допомогу Україні на 100 млн євро: що до неї увійде [ Редагувати ]
Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройер пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України в розмірі понад 100 мільйонів євро.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Німеччини, посилаючись на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
Бройєр відвідав Україну минулого тижня і зустрівся з Сирським. Борис Пісторіус назвав зв'язок із Сирським дуже важливим контактом.
Загалом, ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні і що потрібно Україні.
Пісторіус підкреслив, що Бройєр зміг пообіцяти своєму українському колезі короткострокову підтримку в розмірі понад 100 мільйонів євро.
До числа допомоги увійде:
- Протимінні машини із захистом від засідок (MRV);
- Бомби для озброєння малих безпілотників;
- 77 вантажних автомобілів MULTI 1A1;
- Медичне приладдя;
- Комплекти запасних частин для різних систем озброєння.
Нагадаємо, Міністр оборони Рустем Умєров представив генерал-полковника Олександра Сирського, нового головнокомандувача Збройних Сил України, партнерам з Німеччини та Франції.
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