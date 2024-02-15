Захищаючи нашу країну від російських загарбників, віддав своє життя 22-річний майстер спорту України з дзюдо, призер Кубку Європи серед юніорів, неодноразовий призер національних першостей серед кадетів та молоді, лучанин Станіслав Гуленков. Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Станіслав Гуленков загинув 20 квітня 2023 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.

Ідентифікувати тіло бійця вдалося лише зараз.

У Комітеті молоді та спорту висловили щирі співчуття родині Станіслава!

Вічна пам’ять Герою…

Раніше ми писали про те, що на війні в Україні загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу.