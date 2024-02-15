Не пройшло місяця з моменту виходу в продаж неймовірно дорогої VR-гарнітури Vision Pro від Apple, але користувачі, які встигли придбати гаджет вартістю 3500 тисячі доларів, повертають їх назад в магазини. Це демонструє певні докори сумління від покупців.

Про це повідомляє Business Insider.

Конкретні причини повернення пристроїв варіюються. Але в цілому, схоже, що багато користувачів просто не вважають громіздкі та незручні пристрої вартими такої високої ціни. Принаймні, поки що.

Одним з найбільш згадуваних мінусів Apple Vision Pro є вага гарнітури – вона дуже важка. Хоча Apple намагається компенсувати проблему ваги за допомогою наголовного ремінця, вага залишається серйозною проблемою для користувачів.

"Що ж, через два дні я з сумом повідомляю, що повертаю Apple Vision Pro", – написав один розчарований покупець Vision Pro на Reddit. Він зазначає, що хоча сама операційна система чудово функціонує, пристрій дуже важкий і незручний, що незграбність пристрою робить його непридатним для повсякденного використання.

Ще одним недоліком є Vision Pro користувачі називають доволі вузьке коло практичного використання. Хоча пристрій є надзвичайно крутим для деяких цілей, особливо для перегляду фільмів, він не є замінником комп’ютера чи смартфона. І це пристрій за ціною автомобіля.

Втім, незважаючи на недоліки, більшість залишаються в захваті від технології віртуальної реальності, незважаючи на будь-яке початкове розчарування.

Раніше ми повідомляли про те, як Sony випустила гарнітуру віртуальної реальності для PlayStation 5.