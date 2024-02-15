Відставка Залужного: як змінились політичні уподобання українців [ Редагувати ]
Українці категорично проти відставки Валерія Залужного (проти -80,45%), а також проти примусової мобілізації (проти - 89,72%). Абсолютна більшість за добровільну мобілізацію із застосуванням додаткової фінансової мотивації (за - 93,97%) та за призов силовиків, які працюють в тилу (за - 86,54%).
Саме ці дві події - відставка Валерія Залужного і внесення до парламенту законопроєкту про мобілізацію - змінили політичні уподобання українців.
Якби вибори президента України відбувалися сьогодні, то найбільше голосів серед тих, хто визначився і збирається прийти на виборчі дільниці, віддали б :
- Валерію Залужному - 38,16%,
- Володимиру Зеленському - 16,17%,
- Юлії Тимошенко - 9,91%,
- Петру Порошенку - 8,08%
У випадку, якщо Валерій Залужний не братиме участі у президентських перегонах, то результати волевиявлення тих, хто визначився з вибором, виглядають так: Володимир Зеленський - 21,01%,
- Юлія Тимошенко - 18,83%,
- Петро Порошенко - 14,14%
- Віталій Кличко - 6,64%.
Водночас якби вибори до парламенту проходили сьогодні, то в Раду пройшло б лише 4 партії: партія Валерія Залужного 36,92%,
- блок Володимира Зеленського - 12,76%,
- "Батьківщина" Юлії Тимошенко - 9,84%,
- "Європейська солідарність" Петра Порошенка - 7,65%.
Решта - набирають значно менше 3%.
Соціологічне опитування проводилось 9-11 лютого 2024 року ВГО "Передові Правові Ініціативи" в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та закордоном (де найбільша кількість українських біженців).
У дослідженні взяли участь 5105 респондентів, віком від 18 років. 50% опитано методом інтерв’ю "face-to-face" та 50% - по телефону через мобільний додаток системи "IQR", розроблений фахівцями "ППІ". Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.
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