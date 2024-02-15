Українці категорично проти відставки Валерія Залужного (проти -80,45%), а також проти примусової мобілізації (проти - 89,72%). Абсолютна більшість за добровільну мобілізацію із застосуванням додаткової фінансової мотивації (за - 93,97%) та за призов силовиків, які працюють в тилу (за - 86,54%).

Саме ці дві події - відставка Валерія Залужного і внесення до парламенту законопроєкту про мобілізацію - змінили політичні уподобання українців.

Якби вибори президента України відбувалися сьогодні, то найбільше голосів серед тих, хто визначився і збирається прийти на виборчі дільниці, віддали б :

Валерію Залужному - 38,16%,

Володимиру Зеленському - 16,17%,

Юлії Тимошенко - 9,91%,

Петру Порошенку - 8,08%

У випадку, якщо Валерій Залужний не братиме участі у президентських перегонах, то результати волевиявлення тих, хто визначився з вибором, виглядають так: Володимир Зеленський - 21,01%,

Юлія Тимошенко - 18,83%,

Петро Порошенко - 14,14%

Віталій Кличко - 6,64%.

Водночас якби вибори до парламенту проходили сьогодні, то в Раду пройшло б лише 4 партії: партія Валерія Залужного 36,92%,

блок Володимира Зеленського - 12,76%,

"Батьківщина" Юлії Тимошенко - 9,84%,

"Європейська солідарність" Петра Порошенка - 7,65%.

Решта - набирають значно менше 3%.

Соціологічне опитування проводилось 9-11 лютого 2024 року ВГО "Передові Правові Ініціативи" в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та закордоном (де найбільша кількість українських біженців).

У дослідженні взяли участь 5105 респондентів, віком від 18 років. 50% опитано методом інтерв’ю "face-to-face" та 50% - по телефону через мобільний додаток системи "IQR", розроблений фахівцями "ППІ". Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.