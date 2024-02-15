Окупаційне військо, ймовірно, готується до штурму так званого Роботинського виступу у Запорізькій області.

Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко у ефірі Еспресо.

За його словами, в останні дні на цьому напрямку посилилася ворожа артилерія та авіація.

Також збільшилася кількість скидів керованих авіаційних бомб, що свідчить про можливість підготовки росіян до більш ретельного наступу. Була інформація про збільшення кількості військових РФ, тобто можлива підготовка до штурму Роботинського виступу, - зауважив він.

Він додав, що нові підрозділи рф прибувають на Запорізький напрямок.

Ворог доукомплектовує ті підрозділи, які вже були в боях, мали втрати й були виведені на відновлення. Окупанти доукомплектовуються живою силою, технікою й боєкомплектом, - сказав Лишенко.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя. Серед потерпілих були родичі загиблих українських воїнів.