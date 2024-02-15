Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вперше затвердило препарат для лікування сильного обмороження в дорослих.

Ці ліки зменшують ризик ампутації пальців рук або ніг, як вказано у прес-релізі.

Обмороження може відбуватися в різних стадіях, причому важке обмороження може призвести до замерзання шкіри та тканин, що приводить до зупинки кровотоку та потреби у ампутації кінцівки. Ін'єкційний препарат Aurlumyn, затверджений у США, містить діючу речовину ілопрост, яка розширює судини та запобігає згортанню крові, сприяючи відновленню кровообігу в обморожених ділянках рук та ніг.

Це схвалення (препарату – ред.) надає пацієнтам перший в історії варіант лікування серйозного обмороження, – зазначив доктор медичних наук, директор відділу кардіології та нефрології в Центрі оцінки та дослідження ліків FDA Норман Стокбрідж.

Нагадаємо, лікарі київського "Охматдиту" врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Вони утворили 5 перфоративних отворів у черевній порожнині дитини.