У США вперше схвалили ліки проти обмороження [ Редагувати ]
Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вперше затвердило препарат для лікування сильного обмороження в дорослих.
Ці ліки зменшують ризик ампутації пальців рук або ніг, як вказано у прес-релізі.
Обмороження може відбуватися в різних стадіях, причому важке обмороження може призвести до замерзання шкіри та тканин, що приводить до зупинки кровотоку та потреби у ампутації кінцівки. Ін'єкційний препарат Aurlumyn, затверджений у США, містить діючу речовину ілопрост, яка розширює судини та запобігає згортанню крові, сприяючи відновленню кровообігу в обморожених ділянках рук та ніг.
Це схвалення (препарату – ред.) надає пацієнтам перший в історії варіант лікування серйозного обмороження, – зазначив доктор медичних наук, директор відділу кардіології та нефрології в Центрі оцінки та дослідження ліків FDA Норман Стокбрідж.
Нагадаємо, лікарі київського "Охматдиту" врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Вони утворили 5 перфоративних отворів у черевній порожнині дитини.
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