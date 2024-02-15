Лондон передасть Україні тисячі безпілотників. Велика Британія разом з Латвією очолить міжнародну коаліцію з надання Україні дронів.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про це.

Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолить міжнародну коаліцію для розбудови життєво важливих можливостей України з виробництва безпілотників. Разом ми дамо Україні можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки у своїх незаконних і варварських амбіціях, — сказав міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Британія планує "мобілізувати" силу західної промисловості, створивши конкуренцію за виробництво цих безпілотників у великих масштабах та за доступною ціною. Це перший проєкт, який буде запущено в межах програми на 200 млн фунтів стерлінгів (250 млн доларів), про що прем’єр-міністр Великої Британії оголосив у січні цього року. Британія замовить тисячі безпілотників FPV для України, в тому числі від британських виробників.

Велика Британія робить усе можливе, щоб дати Україні те, чого вона потребує – цього року ми збільшили нашу допомогу до 2,5 млрд фунтів стерлінгів і виділили 200 млн фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником безпілотників Україні", – сказав Шаппс.

Нагадаємо, Велика Британія вперше з 2016 року проведе тестовий запуск балістичної ракети Trident II D5.