Німеччина обіцяє Україні додаткову військову допомогу на €100 млн [ Редагувати ]
Німеччина обіцяє надати Україні додаткову військову допомогу на суму €100 мільйонів.
Про це повідомили на сайті Міністерства оборони ФРН. Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про ці плани під час засідання формату "Рамштайн", яке відбулося 14 лютого.
Серед наданої допомоги будуть бронемашини з посиленим протимінним захистом (MRAP), боєприпаси для озброєння дронів, 77 вантажних автомобілів, медичне обладнання та комплекти запасних частин для різних систем озброєння.
Міністр підкреслив, що Німеччина майже щодня постачає Україні озброєння та військову допомогу. Останніми днями передали ракети до системи ППО IRIS-T SLS, снаряди до 155-мм артилерії, шість машин розмінування, мостоукладач та інженерну машину (обидві на базі танку Leopard 1), а також розвідувальні безпілотники.
Нагадаємо, Міністр оборони Рустем Умєров представив генерал-полковника Олександра Сирського, нового головнокомандувача Збройних Сил України, партнерам з Німеччини та Франції.
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