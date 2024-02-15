Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг оголосив про рішення створити спільний аналітичний навчально-тренувальний центр Україна-НАТО в місті Бидгощ, Польща.

Він зазначив це під час пресконференції на зустрічі міністрів оборони держав-членів блоку у Брюсселі.

Він буде розташований у Бидгощі, Польща. Ще залишилося вирішити технічні деталі. Те, що ми ухвалили зараз, є політичним рішенням, а потім ми повинні реалізувати його протягом наступних тижнів і місяців. Сьогоднішнє рішення — це початок процесу, — пояснив генсек.

Центр дозволить Україні ділитися досвідом, набутим під час конфлікту з росією, та створить структуру, де українські військові матимуть змогу навчатися та тренуватися разом із партнерами з Альянсу.

Експерти НАТО наразі працюють над деталями, і очікується, що остаточне рішення буде ухвалено пізніше цього року.

"Це ще один інструмент для того, аби ми вивели Україну на той рівень, на якому вона прийде до повноправного членства, — підкреслив Столтенберг.

Водночас генеральний секретар вказав, що, "запрошення буде зроблено, коли всі будуть згодні й коли будуть виконані умови".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність збільшити оборонне виробництво НАТО та забезпечення довгострокової підтримки України.