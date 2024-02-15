В польському місті Бидгощ створять спільний аналітичний навчально-тренувальний центр Україна-НАТО [ Редагувати ]
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг оголосив про рішення створити спільний аналітичний навчально-тренувальний центр Україна-НАТО в місті Бидгощ, Польща.
Він зазначив це під час пресконференції на зустрічі міністрів оборони держав-членів блоку у Брюсселі.
Він буде розташований у Бидгощі, Польща. Ще залишилося вирішити технічні деталі. Те, що ми ухвалили зараз, є політичним рішенням, а потім ми повинні реалізувати його протягом наступних тижнів і місяців. Сьогоднішнє рішення — це початок процесу, — пояснив генсек.
Центр дозволить Україні ділитися досвідом, набутим під час конфлікту з росією, та створить структуру, де українські військові матимуть змогу навчатися та тренуватися разом із партнерами з Альянсу.
Експерти НАТО наразі працюють над деталями, і очікується, що остаточне рішення буде ухвалено пізніше цього року.
"Це ще один інструмент для того, аби ми вивели Україну на той рівень, на якому вона прийде до повноправного членства, — підкреслив Столтенберг.
Водночас генеральний секретар вказав, що, "запрошення буде зроблено, коли всі будуть згодні й коли будуть виконані умови".
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність збільшити оборонне виробництво НАТО та забезпечення довгострокової підтримки України.
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