Львів оговтується від ракетної атаки рф [ Редагувати ]
Львів оговтується після ранкової ракетної атаки. У місті зафіксовані два влучання. В електропідстанцію та між житловими багатоповерхівками. Вибуховою хвилею винесло вікна в десятках будинків. Є поранені. Більше подробиць - у нашому сюжеті.
Я вже чула, коли відбувся вибух. Он пані двірничко каже, що тих три ракети тут летіло і пішли туди.
Львів - звичайний двір. Саме сюди вдарила російська ракета.
Тут все летіло... Каміння летіли... По машинах...
Загалом над вісьмома західними областями сили ППО збили 8 із 14 ворожих ракет. Повністю знищено електропідстанцію у Львові. Вибуховою хвилею вибило вікна у трьох десятках будинків на пʼяти вулицях. По допомогу до медиків звернулися троє людей із цих будинків.
Валентина Василівна, місцева жителька:
Це мій балкон - позабивала фанерою. Це мої сусіди. Бачите, що робиться.
Любов Василівна, місцева жителька:
Так бабахнуло шалено - що то взагалі! Все затряслося - вікна в тій кімнаті і в цій вибило....і холодильник відкрився - і був сильний струс.
Дуже постраждала місцева школа.
Ірина Янко, директор школи:
Це велотрек наш і він зазнав найбільше...дві класні кімнати, лабораторії - два зали - там проводити заняття теж не можемо. Але діток ми перемістимо в інші класи і завтра відновлюємо заняття.
Уражено дві школи, один садочок. Зараз найбільша задача - ліквідувати там, де було ураження, і допомогти людям. Більше 400 вікон вилетіло, пошкоджені двері клітки.
Наразі в місті тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу.
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