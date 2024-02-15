Львів оговтується після ранкової ракетної атаки. У місті зафіксовані два влучання. В електропідстанцію та між житловими багатоповерхівками. Вибуховою хвилею винесло вікна в десятках будинків. Є поранені. Більше подробиць - у нашому сюжеті.

Я вже чула, коли відбувся вибух. Он пані двірничко каже, що тих три ракети тут летіло і пішли туди.

Львів - звичайний двір. Саме сюди вдарила російська ракета.

Тут все летіло... Каміння летіли... По машинах...

Загалом над вісьмома західними областями сили ППО збили 8 із 14 ворожих ракет. Повністю знищено електропідстанцію у Львові. Вибуховою хвилею вибило вікна у трьох десятках будинків на пʼяти вулицях. По допомогу до медиків звернулися троє людей із цих будинків.

Валентина Василівна, місцева жителька:

Це мій балкон - позабивала фанерою. Це мої сусіди. Бачите, що робиться.

Любов Василівна, місцева жителька:

Так бабахнуло шалено - що то взагалі! Все затряслося - вікна в тій кімнаті і в цій вибило....і холодильник відкрився - і був сильний струс.

Дуже постраждала місцева школа.

Ірина Янко, директор школи:

Це велотрек наш і він зазнав найбільше...дві класні кімнати, лабораторії - два зали - там проводити заняття теж не можемо. Але діток ми перемістимо в інші класи і завтра відновлюємо заняття.

Уражено дві школи, один садочок. Зараз найбільша задача - ліквідувати там, де було ураження, і допомогти людям. Більше 400 вікон вилетіло, пошкоджені двері клітки.

Наразі в місті тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу.