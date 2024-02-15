"Авдіївка не перебуває в оточенні": речник ОСУВ "Таврія" розповів про ситуацію в місті [ Редагувати ]
Ситуація в Авдіївці - надскладна. Ворог продовжує тиснути на місто і з півночі, і з півдня: обстрілює з артилерії. Дмитро Лиховій, речник ОСУВ "Таврія" розповів в ефірі телемарафону про оперативну ситуацію в місті.
"На Авдіївському напрямку наші воїни продовжують ведення оборонної операції. Хоча постачання і евакуація ускладнені, задіяно логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Авдіївка не перебуває в оточенні, хоча, можливо, про це буде трубити ворог", - заявив Лиховій.
Також він зазначив, що з огляду на специфіку ведення бойових дій у міській забудові та те, що "це не компʼютерна гра, це безпека та життя людей", показувати щось в режимі реального часу військові не будуть.
Крім того, по ОСУВ Таврія в усій стратегічній зоні ворог завдав 43 авіаудари, виконав 64 бойові зіткнення та здійснив 1080 артобстрілів. Левова частка цих цифр - Авдіївський напрямок.
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