На Київщині хлопчик проковтнув патрон, який знайшов на місці бойових дій [ Редагувати ]
У містечку Білогородка Бучанського району хлопчик на ім'я Богдан проковтнув кулю, яку він знайшов у районі, де весною 2022 року відбувалися бойові дії.
Про цей випадок 14 лютого повідомили у КНП КОР "Київська обласна дитяча лікарня".
Після виявлення цього небезпечного предмету у стравоході дитини його батьки негайно доставили до лікарні.
Медична команда виконала обстеження та вилучила кулю, щоб уникнути ускладнень. Школяр не міг пояснити, чому експериментував з кулею.
Нагадаємо, лікарі столичного "Охматдиту" врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Вони утворили 5 перфоративних отворів у черевній порожнині дитини.
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