У містечку Білогородка Бучанського району хлопчик на ім'я Богдан проковтнув кулю, яку він знайшов у районі, де весною 2022 року відбувалися бойові дії.

Про цей випадок 14 лютого повідомили у КНП КОР "Київська обласна дитяча лікарня".

Після виявлення цього небезпечного предмету у стравоході дитини його батьки негайно доставили до лікарні.

Медична команда виконала обстеження та вилучила кулю, щоб уникнути ускладнень. Школяр не міг пояснити, чому експериментував з кулею.

Нагадаємо, лікарі столичного "Охматдиту" врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Вони утворили 5 перфоративних отворів у черевній порожнині дитини.