Авдіївське пекло. Бої за місто не вщухають. Росіяни частково зайшли в житлові квартали й намагаються тиснути як по флангах, так і по фронту оборони. Наших захисників буквально засипають авіабомбами та снарядами. Ситуація вкрай важка, кажуть бійці, і з кожним днем лише ускладнюється.

Для посилення в район Авдіївки була передислокована третя окрема штурмова. А увесь час - вже два роки - атаки ворога під щільним вогнем тут відбиває 110 бригада імені Марка Безручка. Про героїчний спротив наших захисників - ексклюзивний репортаж нашого кореспондента Станіслава Кухарчука із самісенької Авдіївки.

Авдіївський напрям. Постійний гул техніки та артилерії. Важкі бої точаться як у самому місті, так і на флангах. Намагаючись вибити тили наших військових росіяни в друзки розносять навколишні села ракетами та авіабомбами. Руйнування катастрофічні. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку і вийти на трасу, якою нашим оборонцям постачається зброя та провізія. Згідно з даними DeepState, частково їм це вже вдалося зробити.

Станіслав Кухарчук - кореспондент:

Ось за моєю спиною зараз Авдіївський коксохім. Канонада, як чуєте, тут просто не змовкає, бої ідуть безпосередньо вже на вулицях самої Авдіївки. Що буде відбуватись далі - невідомо. Ситуація вкрай складна, як кажуть самі військові, ворог тисне.

Оборону в місті та його околицях тримає 110 бригада імені Марка Безручка. Підрозділ тут воює вже майже два роки. Ситуація нині важка, каже пресофіцер бригади. Окрім обстрілів та штурмів, росіяни дедалі частіше почали використовувати ДРГ, які заходять у наші тили.

Іван Сєкач - пресофіцер 110 ОМБр імені Марка Безручка:

Коли ясна, добра погода, то знижуються майже до нуля їхні намагання працювати ДРГ, коли погана погода, то вони використовують це, ховаючись за туманом, чи поганою погодою.

Ледве повернувшись з позицій артилеристи реактивної батареї поспішають завантажити новий боєкомплект. Батарея 110 бригади укомплектована чеськими машинами "Вампір". Техніка хоч доволі й стара, початку сімдесятих, але значно надійніша за радянський БМ21 "Град".

Броня 18 міліметрів.

А це найголовніша відмінність "Вампіра" від радянських "Градів", каже Вадим. Чехи дбали про безпеку екіпажу. Чоловікові є з чим порівнювати, адже це його вже друга війна у реактивній артилерії.

Вадим - офіцер 110 ОМБр імені Марка Безручка:

Наприклад, БМ21 в Афгані ми обшивали бронею… Спочатку була самопальна броня, потім приходила заводська… - Так, ви ще в Афганістані служили? - Ага… Завтра виповнюється 30 років, як мене вивели.

Машини є, броня є… А от снарядів до установки катастрофічно не вистачає, каже командир розрахунку "Вампіра". Град розрахований на роботу по певній площі, а через дефіцит боєкомплекту хлопцям доводиться працювати лише точково.

Олександр - військовослужбовець 110 ОМБр імені Марка Безручка:

Як тільки привозять щось, то працюємо. Якщо зрівняти 22 рік по початку і сьогоднішній, то у 22 було набагато більше, зараз дефіцит в цьому плані.

Ціль виявлена і розрахунок поспішає на виїзд. Росіяни тиснуть в Авдіївці, а залп "Граду" іноді здатен зупиняти великі колони. Пересування на позицію відбувається у швидкому темпі - у небі по всій лінії фронту панують ворожі безпілотники, а "Вампір" для росіян - пріоритетна ціль.

Так само швидко хлопці працюють і на позиції. Та ледве встигають навестись - розрахунку командують відбій - ворожі дрони з'явились поблизу вогневої точки. Наступний захід "Вампір" робить вже під прикриттям сутінок.

Відстрілявшись, "Вампір" так само швидко виїжджає з позицій. Окрім снарядів та техніки, на передовій найбільше не вистачає людей, і їх треба берегти… Адже війна з кожним днем стає все інтенсивнішою.

Команда "Подробиць" продовжує великий збір на 10 дронів з тепловізійною камерою Мавік 3Т. Його ціль - зібрати півтора мільйона гривень, і завдяки вашим донатам вже вдалось накопичити третину суми. Придбані за ці гроші квадрокоптери будуть розподілені між 5 бригадами Збройних сил. Зокрема і 110 бригадою імені Марка Безручка, яка нині боронить Авдіївку.

ПриватБанк - 5168 7456 0600 6408 - волонтер Ірина Апілат.