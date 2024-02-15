Кожен новий інклюзивний клас в Україні - це крок до кращого майбутнього для всієї держави. Про це заявила Перша леді Олена Зеленська під час поїздки на Тернопільщину. Там вона побачила, як конкретні громади в області впроваджують Стратегію безбар'єрності та Всеукраїнську програму ментального здоров'я.

Тернопіль, Перша леді Олена Зеленська в області з поїздкою, присвяченою впровадженню безбар'єрності на місцевому рівні. Безбар'єрність - це комплексний підхід влади та муніципалітетів до громадян. Від простого фізичного доступу людей на візках чи милицях у всі заклади та приміщення. До доступності особливого лікування та реабілітації для особливих діток області. А також економічна складова, де місцеві жителі мають повний доступ до державних програм розвитку та відкриття власної справи, або грантів на підвищення кваліфікації.

Олена Зеленська - Перша леді України:

Дуже добре було бачити обличчя тих людей, які скористалися своїми можливостями. Там була ціла команда бізнесменів та бізнес-вумен, які скористалися грантами. Кілька людей скористалися ваучерами на навчання. І ми дійшли висновку, що єдина проблема цих програм - те, що про них мало хто знає.

Перша леді відвідала медичні та соціальні заклади, обласну лікарню й освітні установи. Торкнулася Олена Зеленська і теми реформи та доступності дитячого безоплатного харчування у школах. Тернопільська область тут подає гарний приклад.

Олена Зеленська - Перша леді України:

Мене потішило те, що змогли забезпечити безоплатним харчуванням дітей 1-4 класів та пільгових категорій. Скажу чому - це навіть не допомога батькам. 1-4 клас це стратегічна категорія. Бо якщо в цей час діти до чогось звикають, призвичаються - далі уже проблем не буде. Але і вводити освітній елемент. Щоб діти не бездумно споживали, але і звикли до того, щоб розуміти, чому, наприклад, варто відмовитися від пляшки кока-коли - а обрати воду.

Крім того, Олена Зеленська разом із першою віцепрем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Свириденко відвідали Тернопільський обласний центр зайнятості. Створення нових бізнесів та нових робочих місць під час війни - складний виклик. Уряд передбачив сім мільярдів гривень на цей рік. На різноманітті - здебільшого грантові програми сприяння зайнятості.