Житло, освіта та психологічна реабілітація: Порхун розповів про пріоритети роботи Міністерства у справах ветеранів [ Редагувати ]
У 2023 році Міністерство у справах ветеранів розподілило 5,5 млрд грн. Про це в ефірі телемарафону розповів в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі телемарафону.
"У 2023 році Міністерство придбало житло для 1300 родин - придбати. Ці субвенції будуть працювати і у 2024 році, вже закладено кошти. Міністерство до 1 квітня буде збирати і розподіляти дану субвенцію, щоб ветерани чи члени родин загиблих захисників України змогли в подальшому придбати житло", - сказав Порхун.
Також він зазначив, що другим напрямком є психологічна реабілітація ветеранів.
"Міністерство також спрямовує діяльність на надання послуги з психологічної реабілітації. На дану програму також закладено бюджетні кошти на 2024 рік і вона буде продовжувати працювати. Безпосередньо також програма зі здобуття вищої та технічної освіти", - сказав в.о. міністра.
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