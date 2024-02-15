Президент України Володимир Зеленський затвердив закон про регулювання обігу медичного канабісу, який був прийнятий Верховною Радою 21 грудня і підписаний ним 13 лютого.

Ця інформація зазначена на сайті парламенту.

Згідно з опублікованим у парламентській газеті "Голос України" законом, що набирає чинності 16 лютого, легалізується обіг рослин роду конопель у медичних, промислових, наукових та науково-технічних цілях.

Ініціатори закону стверджують, що коноплі можуть допомагати у лікуванні різних захворювань, таких як неврологічні, захворювання травного тракту, посттравматичні стресові розлади, порушення сну та хронічний біль невропатичного походження, а також можуть використовуватися для паліативної допомоги.

Нагадаємо, 22 грудня фракція "Батьківщина" в парламенті заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні, який отримав підтримку Верховної Ради у попередній сесії.