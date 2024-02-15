На момент заходу третьої штурмової в район Авдіївки в бригаді повідомили, що ситуація в місті є критичною. Прес-офіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів в ефірі телемарафону, що співвідношення сил в Авдіївці становить 1:7.

"Ситуація в Авдіївці була надважкою ще до заходження третьої штурмової бригади в місто. Ми заходили у надважку ситуацію з ворожим проривом та ускладненою логістикою. Відповідно, зараз ситуація стала досить критичною. Росіяни двома арміями намагаються її задавити. Дві армії - це співвідношення 1:7, тому що вони використовують там в районі семи бригад", - заявив Бородін.

Також він підкреслив, що бої часто ведуться майже в 360 градусах з намаганням уразити підрозділ. За його словами, це дійсно надскладні задачі і ситуація може трактуватися як критична.

"У третьої штурмової були також і рейди на тимчасово захоплені росіянами території, зараз ми займаємося обороною. На жаль, противник зараз є і в місті, ведуться бої і на відкритих ділянках, і в забудовах. Головна проблема у співвідношенні сил та засобів. Ворог веде наступ з усіх сторін, де в них є підконтрольні території", - підкреслив прес-офіцер 3-ї ОШБр.