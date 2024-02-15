На Київщині пошкоджено 40 будинків через атаку рф [ Редагувати ]
Усі ракети, якими атакували росіяни Київщину, протиповітряна оборона збила. Утім, все ж не минулося без наслідків. Постраждали два населених пункти в Бучанській громаді. Внаслідок падіння уламків збитих ракет, вікна та двері повилітали в сорока будинках.
Розміри цієї вирви від падіння збитої російської ракети просто вражають. Яма завглибшки чотирьох метрів. Яку саме тут, на Київщині, збили ракету - поки що достеменно невідомо. Офіційно не повідомляли. Бо запускали окупанти вранці і балістику, і крилаті ракети різних модифікацій. Тож можна тільки уявити, які були б руйнівні наслідки, якщо б уламки впали в межах житлової забудови або на цивільний об'єкт.
Загалом уламки ракет впали у двох населених пунктах Бучанського району. Вибуховою хвилею пошкоджені близько сорока приватних будинків - без вікон, із зірваними дахами та вибитими дверима. Але, на щастя, без потерпілих.
- Просто лежала, і тут вдруг вікно - скло все посипалось на мене, в кожній кімнаті вибиті вікна. - Зсередини вікна всі побиті. А у нас ще склопакети, їх погнуло, повиривало, і немає зовсім скла з тієї сторони хати. Але, слава Богу, всі живі! - Ми уже не спали. Це близько шостої ранку. Як бабахнуло! І ця хвиля вибухова - вона хлопнула.
Зранку у селах фіксують та документують усі пошкодження. Одночасно прибирають будівельне сміття, знімають побитий шифер, забивають плівкою вікна. Особисто контролюють процес місцеві чиновники.
Анатолій Федорук, Бучанський міський голова:
Ми одразу, маючи вже певний досвід після пережитого, маємо певний ліміт матеріалів, аби оперативно допомогти громадянам: плівка, шифер, скло, інші речі, пов'язані з відбудовою, муніципалітет надає. Ми звісно комісією, опрацьовуючи, рекомендуємо громадянам подаватися до програми "єВідновлення". Сьогодні є такий механізм.
Ліквідувати наслідки потрібно якнайшвидше. Адже синоптики найближчими днями прогнозують похолодання.
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