Мільйон дронів для фронту! Амбітну задачу, поставлену Президентом на цей рік, взялися виконувати як великі підприємства, так і прості українці. В інтернеті набувають популярності відеоуроки, як створити дрон самотужки, просто на кухні власної квартири. Моя колега Ольга Лучек пішла на експеримент - взялася зібрати безпілотник для потреб фронту. Що з цього вийшло?

Вони є очима наших захисників у небі.

Нищать ворожу техніку та бліндажі.

І навіть допомагають брати російських солдатів у полон.

Єгор Фірсов, заступник командира підрозділу ударних БПЛА:

Саме дрони, як ніякий інший вид зброї, здатні зупиняти ворожі атаки. Будь-які. Або штурмові наступи, або наступи з прикриттям броньованої техніки, або робота танків по наших позиціях. Або навіть робота артилерії.

І наші захисники постійно у пошуку нових залізних пташок.

Єгор Фірсов, заступник командира підрозділу ударних БПЛА:

Цілей дуже багато, і іноді для нас буває ганебна ситуація, коли є підрозділ, готовий працювати, є цілі, а дронів або немає, або дуже-дуже мало.

Студенти Чернівецького політехнічного фахового коледжу відправили на передову вже тисячі безпілотників! Вони самі збирають і ремонтують дрони, розробляють під них системи скиду боєприпасів.

- Скажіть, будь ласка, наскільки складно зібрати пташку для наших воїнів? - Це не кожен може це робити, з цим треба погратися, ми постійно вдосконалюємо працю.

Пропоную хлопцям свою допомогу. Особисто мені цікаво, чи зможе людина без досвіду й технічної освіти опанувати процес збирання дронів.

- Я вам чимось можу допомогти? Мене навчите, поділитеся досвідом? - Так. Давайте будемо збирати. В цей момент у нас марки четвертої, 7 дюймів.

Цей семидюймовий дрон-камікадзе має найбільший попит серед операторів дронів. Він може підіймати в небо вибухівку і транспортувати її на відстань до 10-кілометрів - каже Іван. Він - випускник коледжу. Але й досі приходить до майстерні. Просто зараз ми разом складаємо корпус майбутнього апарата. На виготовлення одного квадрокоптера потрібно щонайменше 2 години.

Чим більше, тим краще буде з'єднуватись.

У цій майстерні у Києві збирають безпілотники й обладнання до них самі ж військовослужбовці.

Навчаюсь перший тиждень, уже другий пішов. Збираємо наземну станцію для свого екіпажу. Це станція керування виносна, щоб працювати на відстані.

Це інженерна школа для бійців. Тут інструктори навчають збирати, обслуговувати й ремонтувати дрони, або ж конструювати власні безпілотники - тих, хто працюватиме з ними на полі бою.

Максим Шеремет, засновник лабораторії БпЛА "Дронарня":

Ми надаємо в основному знання, які допоможуть людині мислити, як інженер. Це і теоретичні знання широкого спектра, і практичні. Зібрати дрон по відосику в інтернеті - нескладно. Складніше зробити, щоб цей дрон зміг когось знищити, став зброєю.

Навчання триває близько місяця - їх проходять здебільшого пілоти дронів, які у фронтових умовах повинні вміти не лише підняти безпілотник у небо, а й налаштувати чи відремонтувати залізного "жука".

У нас в системі армії не передбачено такі посади. Тому пілот, інженер - це часто одна людина, всі виконують функції, які можуть. Солдати звичайні це роблять.

А я тим часом отримую нове завдання від інструктора.

Самий конструктор зібрати більшість може, а от далі - спаювання елементів, моторів, то не всі це можуть, кропітка робота. - Приймайте цю роботу - О, супер.

Деталі тут дрібні - треба завжди бути пильним, аби нічого не загубити.

- І ще дотягнути так? Щоб сто відсотків. - Але не сильно, все.

За сусіднім столом працює Денис. Каже, в нього робота майже ювелірна.

Денис, студент Чернівецького політехнічного фахового коледжу:

Це установка самого драйвера моторів, він керує самим мотором - це як серце в людини, а це серце в дроні, дає живлення для інших органів. Кладемо ось тут. І треба припаяти це все. Будь-яка невдала дія може потім вартувати чийогось життя. Вилізе боком, чіпляють різні іграшки, якщо дрон упаде прямо біля ніг військового буде не дуже приємно. Треба відповідально ставитися до своєї роботи, не нехтувати нічим, це все потім тестується, виправляються всі подальші помилки.

- Паяльник тримати ось за цю пластмасу, це все далі гаряче, там 380 градусів, берете як ручку, от так. - Натискаю? - Ні, не натискаєте, все в автоматичному режимі, в другу руку берете це, і тепер акуратно прикладаєте і подаєте цю штучку. - Оце разом прикладаю - Так. - Як я зрозумію, коли вже треба забирати? - Я вам скажу, все заберіть. І пішли далі. Акуратно, щоб не зачепити сусідній елемент. Так-так, пішли так далі.

Далі приступаємо до роботи над частиною дрона, яку інженери називають "мозком" апарату.

Христин, студент Чернівецького політехнічного фахового коледжу:

На даному етапі вже після спаювання драйверів моторів, ми накидуємо самі мізки, контрольник, який керує іншими елементами, такими як камера, відеопередавач, антени зв'язку з пультом. Одним словом мізки, робить все. Відповідає за все, і водночас допомагає цій "пташці" літати. - Людині, яка от початківець, що б ви їй порадили, от яка подивиться цей сюжет і захоче також скласти дрон? - Читати багато, як мінімум тому, що дуже багато нюансів, а знати треба всі нюанси, тому що при роботі з кожним елементом, по-перше, вони дорогі, а по-друге, їх дуже легко вламати. На своєму досвіді можу сказати, що не один елемент цими руками був зіпсований, скажемо так.

Тепер збираємо безпілотник докупи. Використовуємо, зокрема, й запчастини, які хлопці друкували на 3D-принтерах.

Фінальний етап - програмування. Налаштовуємо дрон для польотів.

- Отож зараз ми його програмуємо? - Так, для програмування нам потрібно підключити акумулятори, зараз ми будемо перевіряти роботу двигунів, чи крутяться в ту сторону що треба, бо тут двигуни два крутяться в одну сторону, а два в іншу сторону, і не можна, щоб попутали.

Зараз до відправки вже готові 30 дронів. Та перш ніж передати на фронт, кожен апарат проходить ретельну перевірку.

Людмила Фесік, директор Чернівецького політехнічного фахового коледжу:

Серйозна відповідальність, адже кожна "пташечка" - це життя наших хлопців. Тому ми серйозно ставимося до цього. Її налаштувати, її запрограмувати і її спробувати підняти й з вагою, і без - це може не кожен. Навіть на передовій не всі пілоти досконало володіють цими "пташками".

Іншими словами, таким, як я, новачкам - і інженери, і військовослужбовці радять збирати дрони під наглядом досвідчених фахівців.

Людмила Фесік, директор Чернівецького політехнічного фахового коледжу:

Тому в домашніх умовах… Мені здається краще закликати людей ці запчастини, які вони зіпсують або після них треба переробляти, то краще надати запчастини, аби зібрали ті, хто вміє, хто знає і хто може це зробити, і надати хлопцям вже готову.

Єгор Фірсов, заступник командира підрозділу ударних БпЛА:

Завдання - залучити. Звичайно, ми не користуємось дронами, які зібрав той, у кого мала компетенція. Але, повірте, ми користуємося дронами, які збирають маленькі компанії, умовно кажучи, в маленькому гаражі. Звичайно, ми їх тестимо, щоб не було якихось поломок.

Максим Шеремет, засновник лабораторії БпЛА "Дронарня":

Наведу вам гарний приклад. пів року тому до нас приходили хлопчаки, декілька людей з підрозділу "Азов" - вони пройшли нашу школу, організували власну школу, власні лабораторії, займаються створенням і масштабуванням уже всередині власного підрозділу.

Тим часом дрон, збирати який допомагала я, готовий. Скажу відверто, лише на перший погляд, цей процес може здатися простим. А тому всім новачкам я б порадила обов'язково свої перші дрони збирати під наглядом професіоналів. А ми переходимо до тестування.

Ольга Лучек, кореспондент: