Новий головком під прицілом російських пропагандистів. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, росія розпочала нову інформкампанію з дискредитації Олександра Сирського. Які ж фейки поширюють кремлівські ЗМІ і як спотворюють біографію генерала? Про це в матеріалі Даніїла Снісара.

Кадрові рішення, які викликали збудження у болотних ЗМІ.

-Украина в лице Зеленского живет ветром перемен, который не просто их просквозил насквозь, но и сметает вихрем. - Шило на мыло, это очевидно и понятно.

Портрет нового головнокомандувача, язиками кремлівских пропагандистів!

Теперь армией будет руководить генерал русского происхождения! - Он же природный москаль! В россии у Сырского до сих пор живут родные.

Російська пропаганда почала масово шукати родинні зв'язки Сирського в росії - однокласників, родичів і так далі.

Як виглядає нова інформаційна кампанія з дискредитації керівництва Збройних сил України - з'ясуємо далі!

Минає тиждень, як президент Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил, а в російських медійників і досі підгоряє! Усі ток-шоу на росТБ присвячені темі кадрових рішень в Україні.

І цю кампанію з дискредитації розпочали на тлі одіозного інтерв'ю псевдоісторика, невігласа, тобто путіна. На "первом канале" розгледіли в Указі Зеленського ознаки теорії змови. Буцімто, призначення влаштували спеціально, щоб затьмарити контент з московським диктатором.

Естественно, здесь никакого совпадения нет и быть не может! Пытаются разрядить спрессованную информационную массу, которая была посвящена этому интервью, это очень умилительно!

А вже з понеділка - російські ЗМІ розпочали роботу за єдиною кремлівською методичкою, зачепившись за далеке минуле нового головнокомандувача.

Оце так новина! Олександр Сирський народився в СРСР!

- Это Власов нынешнего извода, подонок Сырский. Вырусь, предавший всё. - Сырский - русский! И учился в военной академии нашей. Та самая вырусь, о которой мы говорим.

Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Створюючи такий масив інформації є сподівання, і воно, чесно кажучи, працює, сподівання, що інформація проб'є певні інформаційні шлюзи й проникне на територію української інформаційного простору.

Навісивши на генерала тавро "русскава гражданина" - росЗМІ продовжили копирсатися в його біографії. Дійшли й до батьків.

Проте, головним джерелом інформації обрали нібито сусідку родичів Сирського.

В Киеве, при этом, пытаются разобраться - не является ли родившийся во Владимирской области новый главком - агентом кремля? Соседка родителей генерала ВСУ рассказала, что Сырский ненавидит украинцев!

Андрій Коваленко, Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України:

Знаходили, мовляв, сусідів родини, яким блюрили обличчя чомусь. І довести, що це насправді сусіди, а не підставні особи, які розповідають вигадані історії - було неможливо.

У Центрі протидії дезінформації провели власний моніторинг.

Виявилося, що найбільш агресивно цей та інші подібні записи - росія просувала в TikTok, з акцентом саме на пов'язаному з СРСР минулому Олександра Сирського.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО України:

Якщо згадувати загалом родини військових часів Радянського Союзу - багато людей народжувалось у НДР, в різних куточках Радянського Союзу. Олександр Сирський обрав Україну дуже давно, і в нього досвід співпраці з нашими партнерами по НАТО великий, відповідно підтримка військових була озвучена. Росіяни розраховують, що в українців закладеться уявлення про Олександра Сирського як про радянську людину, і це понизить рівень довіри до Збройних сил України.

А чому ж призначили нового головкома? На болотах дуже швидко знайшли відповідь.

Делается попытка изменить течение военных действий, перейти к террористическим диверсионным действиям в полном масштабе.

Тобто удари дронами по стратегічних і військових об'єктах рф, законним цілям - це, на думку путінських прихвоснів, тероризм.

Авжеж, про власні ракетні атаки, які щоразу забирають життя цивільних - вони мовчать.

Поставив бывшего русского Сырского во главе украинской армии, Зеленский в очередной раз подтвердил и показал на весь мир, что нет никакой отдельной украинской нации - есть один народ, как любит говорить владимир путин.

Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Українцям варто на будь-які повідомлення з росії реагувати з холодною головою, оскільки всі повідомлення, які не стосуються фактажу, а стосуються якихось емоцій, вони всі направлені на створення дисбалансу і на створення розколу в країні, що стосується конкретних повідомлень про родичів і так далі, це старий перевірений спосіб дискредитувати будь-кого.

Не забула пропаганда й про Валерія Залужного.

У Центрі протидії дезінформації попередили про низку фейків в інтернеті, з використанням імені та фото ексголовкома. Фахівці наполегливо рекомендують не переходити за подібними посиланнями, інакше ви ризикуєте втратити свої особисті дані, які росіяни потім залюбки використають у власних інтересах.