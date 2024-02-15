Безкоштовні ваучери. У Львові 27 ветеранів та дружин захисників отримали до 300 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Христина Гашенко з'ясувала, наскільки складним був цей шлях і на що саме витратять гроші ветерани російсько-української війни?

Невеличку свиноферму на околиці села Стронятин відкрив ветеран-доброволець Роман Качалаба. З фронту додому до своїх трьох дітей та дружини чоловік повернувся торік. Тоді і започаткував свою власну справу.

Роман Качалаба, фермер:

Я тут живу, але їжджу в село Ситихів, я тут як охоронець і кормлю свиней і їжджу туди теж кормлю, в мене там свиноматка з поросятками є. І малим молоко вожу, сметану, сир.

Під фермерство для захисника місцева влада безкоштовно виділила один гектар землі. Своїх власних грошей чоловікові вистачило лише, щоб розчистити ділянку та купити худобу.

Роман Качалаба, фермер:

Це дуже важко починалося і ще дуже багато треба зробити, ще вложить багато треба. Важко, але я трохи втягуюсь.

Роман живе у вагончику, який купив за ваучер у 300 тисяч від львівської міської ради. Тут і ліжко, і буржуйка, щоб приготувати їсти худобі.

Вона бистро нагріває, буквально за один раз тільки закидаю одну топку дров і зразу кипить.

А ще за ці гроші, каже Роман, купив додаткові холодильники.

3 великі скрині, 4 скрині морозильні. Такі на 450 літрів скрині для м'яса.

Ваучер у 300 тисяч гривень на розвиток справи отримав і ветеран Станіслав Лісовий. Це його автомайстерня. Захисник тут щодня безкоштовно лагодить машини для побратимів на передовій.

Цей автомобіль 4 дні на ремонті, хочемо його довести до ідеального стану робочого. Щоб він не підводив хлопців, бо їде на досить гарячі напрямки.

Автомайстерня ветерана Станіслава працює трохи більше, як пів року. За цей час тут відремонтували понад 30 автівок для захисників. Щодня кількість машин лише збільшується. Зараз у черзі 9 автомобілів.

Станіслав Лісовий, ветеран російсько-української війни, власник автомайстерні:

Хлопці, коли приходять у відпуску, на декілька днів просять усунути якісь проблеми, то в таких випадках ми звісно позачергово, знову ж ЗСУ автомобілі відставляємо, які можуть, наприклад, зачекати. А які ми розуміємо, що потрібно терміново зробити, то ми їх обслуговуємо так, щоб хлопці встигли.

Гроші від міськради знадобилися на додаткове обладнання.

Станіслав Лісовий, ветеран російсько-української війни, власник автомайстерні:

Ми закупили наш другий підйомник, який знаходиться у мене по праву руку. Він більшої вантажопідйомності, він може охоплювати більший спектр автомобілів, тобто ми можемо і буси ним обслуговувати. Вчора була велика швидка.

Допомагати та підтримувати фронт - одне із найважливіших завдань тилових регіонів, каже ветеран. Бо ж війна триває, і зараз, як ніколи раніше, необхідно згуртуватися та працювати пліч-о-пліч на перемогу.

Станіслав Лісовий, ветеран російсько-української війни, власник автомайстерні:

Ми маємо розуміти, що завдяки нашим військовим, які зараз боряться за нашу вільну і незалежну Україну, ми можемо тут спокійно робити цю справу, і маємо розуміти, що автомобіль на війні це розхідний матеріал.

Всього із міського бюджету за минулий рік до 300 тисяч гривень на розвиток власної справи отримали 27 ветеранів. Серед них і дружини захисників. Зазвичай гроші використовували на фермерство, пошиття одягу чи відкриття реабілітаційних просторів. Жодних ризиків не отримати фінансову підтримку, у мерії кажуть, немає. Головне, аби боєць був зі Львова чи Львівської ОТГ.

Інна Свистун, керівниця департаменту економічного розвитку Львівської міської ради:

Сам ветеран приходить на комісію і представляє цей проєкт, комісія приймає рішення, що так ми підтримуємо і будемо надавати вам ваучер. Після того ветеран закуповує обладнання чи здійснює інші платежі, які необхідно, і подає нам документи, підтверджуючи, що він це зробив і ми здійснюємо відшкодування цих платежів.

Повертати відсотки чи отриману раніше суму ветеранам не потрібно.