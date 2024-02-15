Станом на зараз в Чорному морі спостерігаються чотири одиниці кораблів. Про це у четвер, 15 лютого, в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Сумнозвісний "Адмірал Макаров, який, як мінімум, на половину розряджений, тому що вночі вони запустили з нього вперше за останні кілька місяців чотири крилатих ракети "Калібр". Решта кораблів виконують свої завдання. Є ще одиниця, яка охороняє так званий Кримський міст, але зі складу морської охорони", - сказав Плетенчук.

Також він розповів про задачі, які виконував десантний корабель "Цезар Куніков".

"Цезар Куніков" був створений для того, щоб висаджувати десант на необладнане узбережжя. За цим головним його фахом він уже застосовуватися не міг, тому працював у якості вантажного корабля. Коли в росіян були проблеми з Кримським мостом, вони перевозили ним вантаж та навіть перевозили цивільних. Тож я схиляюсь до думки, що він перевозив військові вантажі", - підкреслив речник ВМС.