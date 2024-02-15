На Хмельниччині, внаслідок ранкової ракетної атаки, постраждало четверо людей, пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Станом натепер пожежники та комунальники вже ліквідували наслідки ушкоджень. Більше про масштаби руйнувань розкажуть наші кореспонденти.

У цю хату, в селі Хмельницького району, влучили уламки збитої ракети. Зайнялась пожежа, в якій ледь не загинула літня жінка. Її у стані шоку доправили до лікарні. Загалом, у цьому селі уламки пошкодили декілька житлових будинків.

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької ОВА:

Є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів. Зазначу, що під час тривоги наші ППО знищили ворожу ціль. Жінка 1939 року народження перебувала у шоковому стані. Доправлена до закладу охорони здоров'я.

Ще троє постраждалих у Красилівській громаді. Їх у стані середньої тяжкості шпиталізували до травматологічного відділення.

Юрій Бачинський, медичний директор Красилівської лікарні:

Травми пов'язані з осколковими пораненнями шкірних покривів склом. І в одного потерпілого опалення волосяної частини голови.

В Андрія поранення голови й порізані руки. Після атаки, на нього впала стеля. Чоловік і досі в шоковому стані. А у пані Валентини травми стегна.

Валентина, потерпіла:

Тільки один ужас. Я не можу сказати, що пам'ятаю. Вогонь, все летить, скло. Вижили. І не знаю, яким чудом, але вийшли. Які у вас поранення? Скло порізало і нога побита.

У житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна та двері. І щойно закінчилася повітряна тривога - люди кинулися прибирати. А комунальники - обстежили будинки.

Зофія Ружицька, потерпіла:

В під'їздах всіх повилітали вікна. Дуже люди полякалися, звичайно. Вибігали і голі, і не вдягнені. Бо спам'ятались, що робиться. Дуже було гучно і страшно.

Олексій Сокіл, потерпілий:

У мене в хаті все ціле, тільки вікна повилітали на хліву.

Євгенія Сокіл, потерпіла: