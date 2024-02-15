Загинуло подружжя та 17-річна дівчина: на Харківщині є приліт двох ворожих КАБів [ Редагувати ]
На Харківщині внаслідок влучання керованої авіабомби окупантів у автомобіль цивільних загинуло двоє осіб. Крім того, виникла пожежа у житловому будинку.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина, – повідомив Синєгубов.
Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.
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