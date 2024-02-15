Як горіло та вибухало - було добре видно у Криму.

14 лютого українці святкували. Це не про День святого Валентина... Хоча новина - теж про любов. Ще один "руський воєнний корабель" пішов на дно.

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" потопили українські морські дрони Magura V5. Ударів п'яти дронів вистачило. Судно було завантажене і прямувало з Новоросійська в Севастополь, саме на переході й було атаковане. Почалася пожежа. На борту перебували близько 90 осіб. По собі "Цезар Куніков" залишив лише "масляну пляму".

Кораблі на кшталт "Цезаря Кунікова" зазвичай перевозять техніку, багато озброєнь та сотні людей. Що ж в стратегічному сенсі означає для українських військ знищення "Цезаря" і як взагалі все сталося? Факти та експертні думки збирали наші кореспонденти.

"Цезар Куніков" - російське судно, призначене у першу чергу для висадки морського десанту. Може перевозити 200 морпіхів та кілька десятків одиниць важкої техніки - розповідає російське телебачення. А моряк Руслан - озброєння корабля нахвалював.

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Уже не вистрелить. А російський мінер Руслан, який 15 років служив на "Кунікові", цілком ймовірно, разом із ним пішов на дно. Бо від десантного корабля зосталася лиш масляниста пляма та уламки.

Наблюдаю маслянистое пятно, обломки…

"Цезаря Кунікова" - за 4 кілометри від кримського берега, поблизу Алупки - уразили дронами "Магура V5".

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки України:

Все пройшло за планом, результативно, ворожий корабель знищено й не підлягає відновленню, разом із вантажем, там було БК, і за наявною інформацією більшості екіпажу не вдалося врятуватися.

На палубі "Цезаря Кунікова" було 90-то осіб. Чи є з-поміж них живі - українська розвідка поки не знає.

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки України:

Вони шукають уцілілих, як їм здається, поки що результати не дуже в них з цього приводу. Корабель віз вантаж із міста Новоросійськ у місто Севастополь, і на переході був знищений безпілотними апаратами, п'ятьма якщо це вас цікавить.

Однак затопити такий корабель жоден дрон не зможе, кажуть експерти, "Кунікова" відправив на дно у першу чергу власний вантаж. Адже десантне судно працювало як баржа, що доставляє озброєння та боєприпаси з одного пункту призначення до іншого.

Олексій Гетьман, військовий експерт:

Це не схоже на те, що вибухнули якісь паливо-мастильні чи ще щось, це схоже на зброю, яку вони перевозили, і вибух був потужний, і я впевнений, що дронам такий корабель було потопити вкрай важко, якби він не був завантажений зброєю, він потонув тому, що після удару дрона здетонував боєкомплект.

Як горіло та вибухало - було добре видно у Криму. Спершу вночі , а потім і вдень, кримці зняли навіть гелікоптери, які прилетіли шукати вцілілих.

Тим часом у кремлі втрату корабля ніхто коментувати не хоче. Речник володимира путіна дмитро пєсков оголошення поганих новин доручає Міноборони.

Флот Украины не так могуществен как российский, вот почему такое приходит, потеря кораблей. Спасибо. Смотрите, это все же напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответстевнно эта исключительно прерогатива министерства обороны, я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег, я вам по этому поводу ничего сказать не могу.

А поки в Міноборони росії відмовчуються, українці вправляються у жартах. Мовляв, затоплений корабель Кирило Буданов подарував дружині на День закоханих.