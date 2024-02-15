У західних країн є розуміння, що авіація має бути в України якомога швидше, і треба суттєво збільшити виробництво артилерійських снарядів 155 калібру. Зокрема про це йшла мова на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Країни демократії будуть говорити на безпековій конференції в Мюнхені, що світ дійсно міняється, і якщо ми хочемо, щоб у цьому світі були певні правила, то безумовно треба фіналізувати війну в Україні справедливо. Тому що тільки справедливий фінал буде означати, що світ повертається до конкретних правил. І, безумовно, це треба проговорити.

Але для того, щоб світ повернувся до цих правил, потрібно чітко усвідомити три речі.

Перше. росія буде продовжувати вести війну кількістю - мобілізованих і техніки.

Друге. Щоб усьому цьому протистояти, ти не можеш воювати кількістю, архаїчно, як це робить російська федерація. Тому ти маєш воювати якістю технологічних рішень. І це третє. Саме про це і говорилось на Рамштайні...

Треба для України, чи разом з Україною збільшити виробництво відповідних інструментів: далекобійна ракета, дрони, артилерійські снаряди, системи радіоелектронного контролю. Все це проговорювалось на "Рамштайні"...

Потрібно відійти від концепції "а давайте накопичувати ресурс на своїх складах", тому що колись, можливо, через три чи п'ять років у нас буде своя війна з рф. Країнам Європи потрібно зрозуміти: аби не було війни масштабованої завтра чи через три роки на території інших країн Європи, потрібно сьогодні цю війну закінчити розгромом російської федерації, як би це не звучало в 2024 році", - заявив Подоляк.