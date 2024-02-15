Тепер - про битву за космос... Справжні "зоряні війни" розпочалися після заяви української розвідки про те, що росіяни масово використовують "Старлінки" в Криму та на окупованих територіях.

В підтвердження - ГУРівці навели ворожі "перехоплення", в яких йдеться про закупівлю терміналів. На це власник SpaseX Ілон Маск миттєво заперечив: мовляв, жоден зі "Старлінків" не був проданий на росію: ані прямо, ані опосередковано.

Тож, чи насправді контакту не було? Через які "чорні діри" росіяни дісталися до технології? І що буде, коли її використання рашистами набуде "космічних масштабів"? У всьому розбиралася Єлизавета Яковлева.

Війна космічного масштабу.

Чому росіяни, які стверджували, що їхній техніці "аналогов нет", полюють на американські системи "Старлінк"?

Вони мавпують те, що роблять українські військові.

Днями українська розвідка виставила в мережі записи перехоплених телефонних дзвінків окупантів.

- Братан, надо "Старлинк"? -Да, не откажусь, не откажусь. - Так давай 200 кусков, "обоза" знаешь? Вот он закажет, арабы привозят нам всё: провода, вай-фай, роутер.

За даними ГУР, у російську армію, зокрема, через арабські країни, нелегально доправляють десятки "Старлінків". Використовує їх в тому числі у 83-й штурмовій бригаді росії на сході нашої країни.

Андрій Юсов, представник ГУР МО:

В цілому, треті країни використовуються для так званого паралельного імпорту. По суті, це просто крадіжка або контрабанда. Мова не йде про офіційне постачання для збройних сил держави-агресора чи для офіційних структур. Це не вирішує системно проблему зі зв'язком в окупаційному комплексі. Але так, такі факти фіксуються, і останнім часом все частіше. Що потребує реагування, і відповідна робота вже проводиться.

Від бодай якихось поставок своєї продукції до країни-агресора відхрестився і сам власник SpaseX. Про це він написав пост у мережі Х.

Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlinks не продавалися прямо чи опосередковано в росію.

А за контрабанду треба й платити втридорога. Коштують такі системи для рашистів, звісно, дорожче. Якщо в російських джерелах їх можна придбати щонайменше за 240 тисяч рублів, а це понад 2400 євро, то в Європі ціни на ці супутникові термінали починаються з 450 євро.

Але навіщо росіянам так переплачувати? Невже "Старлінк" настільки незамінний на полі бою? Виявляється, так. За словами інженера Олега Куткова, швидкість інтернету на фронті в сучасній війні потрібне, як повітря.

Олег Кутков, інженер:

"Старлінк" насправді - це такий чудовий та сучасний засіб зв'язку, який не потребує ніяких особливих знань для налаштування та установки. Він забезпечує надійне з'єднання в будь-яких умовах. І його фактично неможливо простежити й заглушити, на відміну від інших засобів зв'язку. Поставили в полі антену - там налаштувань ніяких немає. Кілька хвилин, і все.

Часи, коли війни вигравали лише самою зброєю, тепер у минулому, стверджує військовий експерт Валерій Рябих. Миттєво зв'язуватися з підрозділами в різних куточках фронту і можливість бачити поле бою, як на долоні - ось один з ключів до перемоги.

Валерій Рябих, військовий експерт:

Так от, у росіян зараз отого загальнодоступного засобу, яким є термінал "Старлінк", його не вистачає. І саме у зв'язку із цим, вони йдуть на те, що контрабандою постачати ці "Старлінки". Для того, щоб досягти переваги на полі бою, то якраз цифровізація має досягати саме поля боя, і навіть окремого підрозділу, щоб ці дані швидко передавалися до окремого елемента поля бою. В цьому і є перевага. Мені здається, вони й долучились до цього, щоб таким чином отримати більші можливості в управлінні, в передачі даних, у реакції на ті події, що відбуваються на полі бою.

За словами експерта, в Україні зараз перебуває близько 50 тисяч "Старлінків". Звісно, далеко не всі з них на фронті. Десятки цих систем у росіян - це дійсно крапля в морі. І глобально проблеми зі зв'язком в окупантів вони не вирішать.

Валерій Рябих, військовий експерт:

Сказати, що є великі шанси у рф шляхом контрабанди якось вийти лідером у цьому змаганні, я б не сказав, що це така є перспектива.

Але чи можна заблокувати незаконно отримані системи зв'язку? З одного боку, компанія SpaseX може відстежувати всю свою продукцію, зокрема, дивитися, де купили та сертифікували конкретний термінал. Втім, під час таких перевірок проблеми можуть бути й в українських військових.

Олег Кутков, інженер:

У нас також дуже багато волонтерських терміналів - то волонтери якісь купують, то військові якісь. Тому адреса реєстрації цих терміналів - це може бути Польща, Словаччина, Німеччина та інші країни. І росіяни роблять так само. Оцей пан, умовний Гжежуш, який купив "Старлінк" у Польщі та передав його комусь, він передав його кому - українцям чи росіянам. Це потрібно по кожному кейсу працювати та проводити розслідування.

Щоби випадково не заблокувати "Старлінк", яким користуються наші військові, SpaseX вже почала надсилати листи до перекупників своїх терміналів, аби з'ясувати, кому й коли вони були продані.