З посади командувача Чорноморського флоту рф зняли адмірала Віктора Соколова, який обіймав цю посаду з 14 вересня 2022 року. Про це повідомляють Z-пабліки, офіційного повідомлення не було.

За Соколова Сили оборони України знищили майже третину Чорноморського флоту. Останньою краплею стали нещодавні втрати ракетного катера "Ивановец" і великого ракетного корабля "Цезарь Куников".

Російські військові оглядачі звертають увагу на те, що рішенням Соколова заборонили встановлювати на кораблі позаштатні прилади та установки, наприклад, тепловізори для виявлення катерів-камікадзе, додаткові станкові кулемети, дрони з тепловізором та інші сучасні технологічні вироби.

Новим командувачем Чорноморського флоту рф призначили віце-адмірала Пінчука Сергія Михайловича.

Нагадаємо, 22 вересня Сили оборони України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі.