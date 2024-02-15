Командувача Чорноморського флоту рф Соколова зняли з посади [ Редагувати ]
З посади командувача Чорноморського флоту рф зняли адмірала Віктора Соколова, який обіймав цю посаду з 14 вересня 2022 року. Про це повідомляють Z-пабліки, офіційного повідомлення не було.
За Соколова Сили оборони України знищили майже третину Чорноморського флоту. Останньою краплею стали нещодавні втрати ракетного катера "Ивановец" і великого ракетного корабля "Цезарь Куников".
Російські військові оглядачі звертають увагу на те, що рішенням Соколова заборонили встановлювати на кораблі позаштатні прилади та установки, наприклад, тепловізори для виявлення катерів-камікадзе, додаткові станкові кулемети, дрони з тепловізором та інші сучасні технологічні вироби.
Новим командувачем Чорноморського флоту рф призначили віце-адмірала Пінчука Сергія Михайловича.
Нагадаємо, 22 вересня Сили оборони України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі.
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