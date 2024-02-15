росія продовжує терор й мирного населення України. Вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по Чугуєву, що біля Харкова. Дві ракети поцілили у житловий будинок у центрі міста. Загинула жінка. Поруч - зруйновані ще кілька споруд. Наслідки обстрілу бачила Світлана Шекера.

Потужні вибухи жителі Чугуєва почули рівно опівночі.

Два вибухи.

Це практично центр міста. Там, де нині лише купа цегли та потрощеного майна, стояв двоповерховий будинок. Місцеві кажуть, він був найкращим на вулиці.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Одна з ракет прямим попаданням поцілила в житловий будинок. Друга впала поруч. Тепер тут величезна вирва.

Біля цієї вирви хата пана Юрія. Він веде нашу знімальну групу у двір, завалений уламками. Його будинок геть пошкоджений. Хіба що тільки стіни вцілили. Чоловік каже, жив тут із родиною сина. І дивом ніхто з них не постраждав.

Юрій Міхеєв, мешканець пошкодженого будинку:

Ну я заснул только. И здесь и стекла полетели, и с меня одеяло сбросило. А внучок в той половине был. С отцом и с матерью. Один, а потом второй. Внучок испугался, 8 лет ему. Ну отак и… 70 лет здесь прожил. Внутри двери были межкомнатные. Вместе всё с лутками повыбивало. С лутками, ну, полностью.

У зруйнованому вщент будинку, куди було пряме влучання ракети, загинула 67-річна жінка.

Анатолій Щетінін, житель Чугуєва:

В доме ж була женщина. Наташа. Царство ей небесное. Говорят, нашли аж на огороде, аж туда выбросило ее. Ну через дорогу, через дома. На огороде нашли ее.

Родичі намагаються знайти в купі уламків вцілілі світлини. Знайшли дитячі фото.

Обидві її доньки нині в евакуації, за кордоном. Кажуть, кликали її із собою. Але жінка захотіла залишитися жити вдома.

Олена Турчинова, жителька Чугуєва:

Я просто спрашивала, Наташ, а чего ты с детьми не поехала. А она каже - та, а шо, я тут буду. По-соседски мы с ней общались хорошо всегда.

Жодних військових об'єктів, кажуть люди, поблизу немає.

Анатолій Щетінін, житель Чугуєва:

Та какой тут объект, конечно. И близко нету. Ничего тут нету.

У будинку пані Олени теж не лишилося ані вікон, ані дверей. Тріщини в стінах і пробитий дах.

Олена Турчинова, мешканка пошкодженого будинку:

Только спать легла, где-то около 12, наверное, это было. И тут два взрыва, один сначала, потом чуть попозже второй. Ну и всё ж у меня полетели все стекла на меня. Выбито это все стекло. Спасло только одно, стекло, которое у меня было, заклеено скотчем. Сразу порвало трубу газовую. Начался пожар. Потушили пожар. Вытащила я шланг. Зять мой подключил воду, загасили это самое, потом приехала служба газовая, перекрыли газ.

Вулицею зараз проїхати не можливо - вибуховою хвилею сюди принесло всі уламки. Комунальні служби намагаються розчистити проїзд.

Геннадій Черніков, начальник дільниці ремонту доріг:

Уламки вывозим. Которые здесь на дороге образовались. Вывели технику и людей. Скільки вже вивезли? Ну пару мазов точно, это третий МАЗ.

Усім постраждалим волонтери видали плівку, тенти й теплі ковдри. Через ракетні атаки 300 абонентів в Чугуєві лишилися без світла. Відновити газо- та енергопостачання обіцяють до ночі.