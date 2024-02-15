Загроза вторгнення мінімальна: в "Інформаційному спротиві" прокоментували режим КТО в Білорусі (відео) [ Редагувати ]
Білорусь запровадила режим "контртерористичної операції" на кордоні з Україною. Оголосили його у Лельчицькому районі, який межує на півдні з Сарненським районом Рівненської області. Населення просять зберігати спокій та підкорятися вимогам силовиків. Інші подробиці не наводяться.
Про те, що відбувається і чи є загроза українським регіонам, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Білорусь використовується в першу чергу як елемент сковування. Будь-які дії, які відбуваються в Білорусі, спрямовані на те, щоб сковувати біля кордону з Білорусією наш ресурс. Тобто для них дуже важливо сковування серйозного ресурсу, який змушені Сили оборони України тримати для упередження будь-яких загроз.
Хоча, якщо ми говоримо про загальну загрозу військового вторгнення в Україну чи інших форматів військової агресії, то на сьогодні вона з боку Білорусі мінімальна.
Локальні наступальні дії також неможливі по північному плацдарму. У них недостатньо ресурсу, щоб прорвати наші лінії оборони та рубежі, які там сформовані. Терористична діяльність - так, але це більш властиве для ПВК "Вагнер", яка зараз знаходиться на території Білорусі в кількості приблизно 500 людей особового складу.
Вони займаються підготовкою білоруських підрозділів, білоруської армії. Тому цілком можливо, що їх можуть використати, щоб провокувати Україну на кордоні з Білорусією", - розповів Коваленко.
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