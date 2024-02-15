Білорусь запровадила режим "контртерористичної операції" на кордоні з Україною. Оголосили його у Лельчицькому районі, який межує на півдні з Сарненським районом Рівненської області. Населення просять зберігати спокій та підкорятися вимогам силовиків. Інші подробиці не наводяться.

Про те, що відбувається і чи є загроза українським регіонам, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Білорусь використовується в першу чергу як елемент сковування. Будь-які дії, які відбуваються в Білорусі, спрямовані на те, щоб сковувати біля кордону з Білорусією наш ресурс. Тобто для них дуже важливо сковування серйозного ресурсу, який змушені Сили оборони України тримати для упередження будь-яких загроз.

Хоча, якщо ми говоримо про загальну загрозу військового вторгнення в Україну чи інших форматів військової агресії, то на сьогодні вона з боку Білорусі мінімальна.

Локальні наступальні дії також неможливі по північному плацдарму. У них недостатньо ресурсу, щоб прорвати наші лінії оборони та рубежі, які там сформовані. Терористична діяльність - так, але це більш властиве для ПВК "Вагнер", яка зараз знаходиться на території Білорусі в кількості приблизно 500 людей особового складу.

Вони займаються підготовкою білоруських підрозділів, білоруської армії. Тому цілком можливо, що їх можуть використати, щоб провокувати Україну на кордоні з Білорусією", - розповів Коваленко.