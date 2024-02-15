"Шахтар" здобув нічию з "Марселем" у першому матчі плей-офф Ліги Європи [ Редагувати ]
Український футбольний клуб "Шахтар" зіграв внічию з французьким "Марселем" (2:2) у першому матчі плей-оф раунду Ліги Європи. Гра відбулася у німецькому Гамбурзі.
Донецька команда двічі поступалася у рахунку, але змогла відігратися, останній гол забила на третій компенсованій хвилині до матчу.
Голи забили Микола Матвієнко (68), Егіналдо (90+3), П'єр-Емерік Обамеянг (64), Іліман Ндіає (90).
Матч-відповідь між "Шахтарем" та "Марселем" відбудеться у четвер, 22 лютого у Франції на стадіоні "Велодром". Переможець протистояння вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи.
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