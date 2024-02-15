Місто Авдіївка, розташоване неподалік Донецька, знаходиться на межі захоплення російськими військами. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Представник Білого дому заявив про "неймовірно інтенсивні бої" на сході України і окремо сказав про Авдіївку. За словами Кірбі, у Сил оборони України закінчуються снаряди, до того ж росія має перевагу в живій силі.

На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація там критична. Оскільки росіяни продовжують щодня тиснути на українські позиції, є загроза, що Авдіївка перейде під російський контроль.

Раніше сьогодні американська газета The Washington Post з посиланням на українських військових написала, що вихід з Авдіївки Збройних сил України є питанням часу. За словами захисників, часткове виведення військ уже розпочалося. Останнім оплотом українських сил у місті стане Авдіївський коксохімічний завод.

Спікер оперативно-стратегічного угрупування ЗСУ "Таврія" Дмитро Лиховій говорив, що якщо в Авдіївці "основна логістична артерія буде перерізана, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання". За його словами, у місті кілька днів тривають вуличні бої.