У Львові після тижня пошуків знайшли тіло 16-річного віцечемпіона України з боксу [ Редагувати ]
У Львові знайшли тіло 16-річного віцечемпіона України з боксу серед юніорів Назарія Малінкіна, якого оголосили у розшук 12 лютого. Про це повідомила поліції Івано-Франківської області.
"Сьогодні, 15 лютого, тіло розшукуваного виявили у Львові. Тіло направлено на експертизу. Слідчі здійснюють досудове розслідування за ст.115 з позначкою "Самогубство" Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події", - повідомляє поліція.
Назарія Малінкіна шукали з 7 лютого, він вийшов з дому у Коломиї близько 15:00 та не повернувся.
Особливою прикметою юнака була його афроамериканська зовнішність.
Назар Малінкін завоював "срібло" на юніорському чемпіонату України з боксу 2023 року, був переможцем турніру Кужельного-2023.
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