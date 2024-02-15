Зеленський доручив Шмигалю обговорити з Польщею ситуацію на кордоні [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю обговоритити з польськими урядовцями ситуацію на кордоні. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 15 лютого.
"Нарада щодо прикордонної ситуації з Польщею. Доручив Прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою.
Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів.
Українське зерно на асфальті - це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними.
Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще. І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів - і українських, і польських.
І маємо завжди домовлятися поміж собою - українці й поляки, - щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з Україною. Вони заявили, що їхня акція триватиме 30 днів.
У неділю біля КПП "Дорогуськ" поляки висипали збіжжя з кількох українських фур, які перетнули кордон.
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