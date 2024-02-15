Що раніше виявити недугу та розпочати лікування, то більші шанси на одужання, підтверджують й медики.

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день боротьби з дитячим раком. За даними Всесвітньої організації здоров'я, щороку у майже трьохсот тисяч дітей діагностують онкопатології. В Україні рак виявляють у близько тисячі дітей. Більше половини з них - дошкільного віку.

В якому стані зараз сфера дитячої онкології в Україні? Які види хвороби серед дітей найбільш поширені? І як вчасно виявити захворювання? - про це далі в нашому матеріалі.

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Шестирічний Артемко розповідає про свої плани після виписки з лікарні. Тут хлопчик вже більше року. Переніс складну операцію і декілька курсів хімієтерапії. Попереду лише контрольне МРТ, яке має підтвердити чи хвороба остаточно відступила.

Артем захворів, коли йому було чотири, - розповідає мама Надія. Завжди активний і непосидючий - він раптом став млявим і спокійним.

Надія, мама Артема:

В один момент він почав жалітися, що його болить голова. Ми думали, що це від планшету, оскільки діти залежні від цього. І ми думали, що це від телефону і планшету.

Батьки повністю обмежили сину доступ до гаджетів. Але головний біль не припинявся. Тож звернулися до лікаря. В Артема діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Надія зізнається: для них із чоловіком це був шок. Але замість панікувати, почали негайно діяти.

Надія, мама Артема:

Він у нас все розуміє. Ми нічого від нього не приховували. Ми все говорили, що у нього маленька пухлинка, ми повинні її видалити. Мужньо проходили. Тут діти всі сильні, настільки сильні що … терпіння у них.

Злоякісне новоутворення хірурги успішно видалили. Але торік стався рецидив. Артем знову розпочав боротьбу із раком. І знову успішно його подолав.

Надія, мама Артема:

Від цього ніхто не застрахований. Але з цим не зволікати, чим швидше ми звернемось за допомогою, тим, думаю, краще буде.

Що раніше виявити недугу та розпочати лікування, то більші шанси на одужання, підтверджують й медики. Втім, кажуть, це не завжди вдається. Адже найбільша небезпека раку в тому, що на початках він безсимптомний.

Алла Іваненко, завідувач відділення онкогематології та інтенсивної хіміотерапії:

Рідко ми бачимо дитину, яка прийшла на ранніх стадіях захворювання. Це вже є продвинуте захворювання, коли є метастазування. Батьки уважні, але діти, які приходять, не завжди мають симптоматику. І вже коли симптоматика яскрава - тоді звертаються до лікаря.

В онкогематологічному відділенні Івано-Франківської обласної дитячої лікарні із двадцяти п'яти ліжок наразі всі зайняті.

Алла Іваненко, завідувач відділення онкогематології та інтенсивної хіміотерапії:

Давно не було порожньо, завжди є діти.

Оксана Дащенко, заступник медичного директора:

Ми приймаємо багато внутрішньопереміщених дітей. І тому стараємося планувати: коли та дитина виписується, а та лягає. Стараємось виходити із положення. Такого, аби діти стояли в черзі і очікували - такого нема.

Найбільше маленьких пацієнтів зі злоякісними захворюваннями центральної нервової системи, пухлинами мозку та нирок, розповідають медики. Саме ці три види раку нині лідирують серед онкологічних захворювань у дітей в Україні.

Алла Іваненко, завідувач відділення онкогематології та інтенсивної хіміотерапії:

Раніше багато дітей було із раком кісток. А зараз декілька років це є така трійка. Стабільна. Ще й діти, які мають різні форми лімфом. В основному підлітки, які зараз проходять хіміотерапію.

Водночас статистика дитячого раку на Прикарпатті, як і в Україні, стабільна, кажуть фахівці. Щороку фіксують приблизно тисячу нових випадків по країні. Лікування діток нині проходить за європейським протоколом хімієтерапії. Все оплачує держава.

Забезпечені й сучасним обладнанням.

Оксана Дащенко, заступник медичного директора:

Наркознодихальний апарат, який дає нам можливість проводити всі маніпуляції у відділі. Все відбувається тут, якщо неприємна болісна процедура - дитинка тут дихає масочку, засинає, робиться все, що треба. Дитина просинається, бачить маму і ми таким чином зменшуємо психологічне навантаження.

Попри те, що попередити рак у дитячому віці неможливо, кажуть медики, дитяча онкологія - аж ніяк не вирок.

Алла Іваненко, завідувач відділення онкогематології та інтенсивної хімієтерапії:

Завдяки сучасним протоколам лікування великий відсоток дітей одужує.

Лікарі рекомендують батькам звертати увагу на будь-які зміни як у зовнішньому вигляді дитини, так і в поведінці. А ще - не забувати приводити їх на профілактичні огляди.

Алла Іваненко, завідувач відділення онкогематології та інтенсивної хімієтерапії: